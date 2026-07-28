Hearts & Bones - Songs of a century

„Hearts and Bones“ mit Songs der 60er, 70er und 80er. Sängerin Biggi Binder fesselt durch ihre rockig-soulige und facettenreiche Stimme, die perfekt zum Gitarrenspiel von Barbara Gräsle passt.

Bei den beiden Multitalenten kommen die verschiedensten Instrumente zum Einsatz wie Akkordeon, Tin Whistle, Waschbrett, Percussion und Cajon. Dadurch verleihen sie ihrem reduzierten, akustischen Sound weitere Klangfarben und den nötigen Groove.

Freuen Sie sich auf Songs u.a. von Cyndie Lauper, Gloria Estefan, Sting, Zaz, James Taylor und vielen mehr in der Frauenpower-Version von „Hearts and Bones“!

Biggi Binder – Gesang & Percussion

Barbara Gräsle – Gitarre

Ort: SLK Kliniken Heilbronn – Franziska-Schwarz-Hörsaal

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 18:30 Uhr