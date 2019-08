× Erweitern Heather Nova

“A pearl is hopefully what forms inside an Oyster after all the years, the accumulation of experience, the saltwater, the sand.”

25 Jahre nach dem Erscheinen des bisher ungeschlagenen Favoriten von HEATHER NOVAs Fans „Oyster“, soll nun das neue Album „Pearl“ diesen Platz einnehmen. Das sehr rockige Album zeigt Heather Nova von einer ganz neuen, noch ehrlicheren und nahbareren Seite. Die elf Songs, aus denen sich „Pearl“ zusammensetzt, wurden in den Bergen Spaniens mit dem gleichen Produzenten aufgenommen, der schon an „Oyster“ mitgewirkt hat.

Das Album „Pearl“ war nicht als Hommage an „Oyster“ zum 25. Geburtstag gedacht, aber die musikalische Verbindung zu dem frühen Album war von Anfang an abzusehen. Inhaltlich orientiert sie sich auf „Pearl“ an einigen sehr eindrucksvollen, von Leid, Freude, Vergebung und Liebe geprägten Lebensphasen, vertont mit klassischen Rockgitarren und Heathers einzigartig gefühlvoller Stimme. Nach zahlreichen Tourneen und Festivals, darunter einige der größten Festivals in Europa, folgt nun auch zu „Pearl“ eine ausgedehnte Europatournee.