HEAVEN 17 bringen im November 2026 mit einer neuen Tour ihren legendären Synth-Pop-Sound wieder live nach Deutschland! Was als experimentelles Projekt begann, entwickelte sich zu einer festen Größe der

britischen Musikszene: HEAVEN 17 stehen seit über vier Jahrzehnten für intelligenten Elektro-Pop, gesellschaftskritische Texte und tanzbare Grooves. Gegründet wurde die Band Anfang der 1980er von Martyn Ware, einem der Gründungsmitglieder von The Human League, der später auch als Produzent für Weltstars wie Tina Turner tätig war. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen von HEAVEN 17 erschuf er einen unverwechselbaren Sound, der stark von elektronischen Pionieren wie Kraftwerk inspiriert war und den Zeitgeist einer ganzen Generation einfing. Bereits das erste Album Penthouse and Pavement schlug ein: Es erreichte in kurzer Zeit Goldstatus in Großbritannien und gilt heute als stilprägender Klassiker. Tracks wie „Let’s All Make A Bomb“ und "Song With No Name“ zeigen, wie progressiv und klanglich mutig HEAVEN 17 damals wie heute

agieren. Durch das Nachfolgewerk The Luxury Gap festigte die Band ihren internationalen Erfolg. Mit „Temptation“ landeten HEAVEN 17 einen der größten Synth-Pop-Hits der 80er. Der Song, der bis heute in keiner ihrer Shows fehlen darf, ist laut Martyn Ware „in jedem Kontext ein absoluter

Publikumsmagnet“. 2026 gehen HEAVEN 17 erneut auf Tour und das mit einem Best-of-Programm, das Fans und Neueinsteiger gleichermaßen begeistert. Die „ELECTRONICALLY YOURS“ Tour 2026 bringt den

unverwechselbaren Sound der 80er zurück, angereichert mit der Live-Energie und Erfahrung einer

Band, die Musikgeschichte geschrieben hat.

Vier Jahrzehnte elektrisierender Pop – live und direkt auf die Bühne gebracht.