HEAVEN IN HELL - 80's Rock LIVE

15th Anniversary Tour 2026

Mit hohem musikalischem Anspruch bringt Heaven in Hell den 80er Rock deutschlandweit auf die Bühnen.

Man darf gespannt sein - für das 15-jährige Jubiläum hält Heaven in Hell für sein Publikum besondere Überraschungen bereit!

Heaven in Hell begeistert mit zahlreichen, energiegeladenen Classic-Rock Titeln u.a. von:

Journey, Foreigner, Queen, U2, Led Zeppelin, Whitesnake, Deep Purple, Uriah Heep, überrascht zudem mit Akustik-Versionen einzelner Titel und setzt den Songs seinen eigenen feinen Akzent auf.

Heaven in Hell hatte bereits die Ehre mit Rocklegenden wie The Sweet, Uriah Heep, Slade, Manfred Mann’s Earth Band und Gotthard gemeinsame Konzerte zu geben. Der Rocksound der 80er - er ist wieder da. Hart und energiegeladen. Sanft und groovig.

Wummernde Beats und filigrane Gitarrenattacken. Starke Powerchords und stimmgewaltige Balladen. Heaven in Hell - A Tribute To 80´s Rock.