Kreator & Lamp of God

Mit KREATOR und LAMB OF GOD haben sich zwei wahre Giganten des Extreme Metal zusammengeschlossen. Nun treten die Grammy-nominierten Metaller aus Richmond, Virginia und die deutschen Thrash-Pioniere an, um die MHP Arena in Ludwigsburg in Schutt und Asche zu legen.

“Es ist immer super, wenn man zum ersten Mal mit einer Band tourt! Wir freuen uns darauf, mit KREATOR on the road abzuhängen“, so Randy Blythe von LAMB OF GOD. Und Mille Petrozza von KREATOR ergänzt: "Horden Europas! Ich freue mich, die "State Of Unrest" Tour ankündigen zu können; viel zu lange war europäischer und amerikanischer Metal gespalten - nun ist die Zeit der Einheit gekommen! Wir freuen uns darauf, unsere Europa-Shows mit den mächtigen LAMB OF GOD zu spielen. Es werden wilde Nächte, in denen wir den Metal feiern!“