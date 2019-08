Heavenly powered Rock 'n' Roll mit Preachers 'n' Poets

„Heavenly powered Rock’n’Roll“ – so umschreiben die Preachers ’n’ Poets ihr Programm, mit dem sie am Freitag, den 20. September, ab 21:00 Uhr, die Musikkneipe Red River (Neckarsulmer Straße 40) in Heilbronn rocken werden.

Mit einem musikalischen Rock ’n‘ Roll-Feuerwerk surfen die sechs Musiker von Preachers ’n’ Poets durch die Rock-Klassiker der 1970er und 1980er Jahre bis in die Hits der Gegenwart.

Das Markenzeichen der Preachers ’n’ Poets ist die energiegeladene Mischung des „70er-Hammondsounds“ von Keyboarder Toni Schmid mit den kernigen Rockgitarren der 90er Jahre, für die vor allem Frieder Fallscheer an der Lead-Gitarre zuständig ist. Eckhard Schlatter (Bass, Vocals) und Wolfgang Balz (Drums) bilden dabei mit ihrem packenden Groove das musikalische Fundament.

Mit der Backnanger Sängerin Gela Körner und dem Vokal-Akrobaten Holger Stähle sind bei den Preachers ’n’ Poets zudem zwei professionelle Leadstimmen im Einsatz, die gehörig einheizen.

Zu ihrem 20-jährigen Bandjubiläum haben die Preachers für das diesjährige Konzert im Red River einige neue Perlen der Rock-Geschichte ins Programm geholt und mit eigenem Schliff versehen: Neben Klassikern von Deep Purple, Whitesnake und Queen werden auch Songs von REM, den Red Hot Chili Peppers, Eric Clapton und Blondie sowie natürlich auch ein „Best of“ ihrer eigenen Stücke zu hören sein.

Das Publikum darf sich also auf ein kurzweiliges Konzert freuen!

Nähere Informationen gibt es im Internet auf der Seite www.musikkneipe-redriver.de und unter www.Preachers-and-Poets.de.