Heavysaurus ist die weltweit erste Kinder-Rock-Band mit musikalischen Anleihen aus Hard Rock und Heavy Metal, verpackt in eine spektakuläre Bühnenshow mit einer echten Live-Band – in Dinosaurierkostümen. Entstanden 2009 in Finnland, hat Heavysaurus schnell Kinder (und ihre Eltern) begeistert: Mit über einer Viertelmillion verkaufter Alben haben die rockenden Saurier bereits mehrere Platinauszeichnungen erhalten. Das Debüt stieg auf Platz 5 der nationalen Charts ein und wurde sogar für den Emma Award 2010 nominiert, den höchsten finnischen Musikpreis. Die Live-Band hat weit über 400 Konzerte gespielt in Finnland, Schweden, Dänemark und UK.

Nachdem die finnischen Songs des Originals ins Deutsche übertragen wurden, tourten Heavysaurus 2018 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Konzerte mit großer Show, tollen Kostümen und kindgerechten Texten (von Frank Ramond, der bereits für Udo Lindenberg, Roger Cicero und andere Größen geschrieben hat) brachten damals unzählige Kinderaugen zum Leuchten - während sich alle rockenden Eltern gleichzeitig über echte Metal-Songs freuten.

Auch in diesem Jahr wird die Band wieder kleine Rocker zum Tanzen, Singen und Headbangen anregen. Denn Dinosaurier sind natürlich cool für alle 3- bis 10-Jährigen - sie sind stark, wild und auch ein kleines bisschen lustig. Und Krachmachen ist immer ein Spaß.

Gesungen werden die Songs (darunter auch zwei eigens für deutsche Kids komponierte Lieder) von Michael Voss, der seit mehreren Dekaden als Musiker, Produzent und Songwriter Erfolge feiert, etwa bei und für Mad Max, Wolfpakk und Michael Schenker’s Temple of Rock. Unterstützung hat er von erfahrenen Musiker aus der deutschen Szene, die sich ebenfalls wieder in rockende Dinosaurier verwandeln werden, um erneut eine authentische Metal-Show live auf die Bühne zu bringen – mit viel Action, Spaß und Mitmachmöglichkeiten.

Wie alles begann…

Die Anfänge von Heavysaurus liegen in Finnland, wo der fünfjährige Sohn des Schlagzeugers Mirka Rantanen der Band Thunderstone begann, sich für harte Musik von Bands wie Kiss, Guns N’ Roses und Metallica zu interessieren. Um diesen Klängen einen kindgerechten Rahmen und passende Texte zu geben, startete Rantanen 2009 eine neue Band und erschuf die Legende der fünf urzeitlichen Riesen, die seit Millionen von Jahren unter der Erde verborgen lagen und mit Hilfe von Zauberhexen nun geschlüpft sind – als die Metal-Dinos „Mr. Heavysaurus“ (Gesang), „Riffi Raffi“ (Gitarre), „Komppi Momppi“ (Schlagzeug) und das Drachenmädchen „Milli Pilli“ (Keyboards).

Die Figuren und ihre Geschichte begeistern die Kids, die Songs mit Titeln wie „Dinosauri Yeah“ beschäftigen sich mit Themen, die kleine Rocker und Dino-Fans bewegen: Schatzsuche per Flaschenpost, riesige Kaugummiblasen und die aufmunternde Botschaft, dass jeder cool ist, genauso, wie er ist. Sie erzählen vom wilden Leben der Dinos und der Freude an lautem Rock.

Dieses Konzept verbindet Musik, Lernen, Spielen und Bewegung und erstreckt sich mittlerweile von Tonträgern, Merchandise und Mobile Games bis zu einem 90-minütigen Film – zum Sammeln, Spielen und vor allem Mitrocken.

Deshalb hört man wohl demnächst in vielen Kinderzimmern: „Mama, das ist Heavysaurus! Das muss so laut!“