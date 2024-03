Märchenabend mit Musik: „Von Kräutern und anderen Giften“

In der Stadtbücherei Gerlingen werden Märchen "Von Kräutern und anderen Giften" erzählt. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Märchen und lassen Sie sich von den Geschichten verzaubern, die von Kräutern und ihren geheimnisvollen Eigenschaften erzählen. Erfahren Sie mehr über Kräuter und ihre Verwendung in alten Märchen.

Die Stadtbücherei Gerlingen lädt Jung und Alt herzlich ein, diese besondere Märchenwelt zu entdecken und sich von den Erzählungen inspirieren zu lassen.

Für musikalische Begleitung sorgt Wolfgang Dreher am Akkordeon.

Erzählende: Petra Horter und Karin Neef des Märchenkreises Stuttgart e. V.