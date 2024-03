VHS: Europa gestern – heute – morgen. Was ist von der Europawahl zu erwarten?

Alle fünf Jahren sind die BürgerInnen der Europäischen Union dazu aufgerufen, ein neues EU-Parlament zu wählen. Und schon bald ist es wieder soweit. Grund genug, in diesem interaktiven Vortrag für Sie und mit Ihnen zu beleuchten, was seit der letzten Wahl passiert ist.

Coronapandemie, Inflation, Kriege in der Ukraine und Israel – die Liste der Herausforderungen wurde länger und länger. Wie ist die EU damit umgegangen? Und was wird die Zeit nach der Wahl am 9. Juni 2024 bringen?

Wir ziehen Bilanz und wagen einen Ausblick. Kommen Sie vorbei!