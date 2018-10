Hechinger Musiker zu Gast in der Synagoge

Jazz-Posaunist Joe Gallardo, geboren 1939 in Texas und bekannt durch seine Arbeit mit der NDR Big Band und der Erwin Lehn Big Band, besucht die Hechingen Synagoge. Der in den 1970ern zunächst als Latin Jazz-Pianist bekannt gewordene Musiker spielt seit 2014 zusammen mit Micheal Kersting und hat mit ihm in kleiner Besetzung das Album „so long ago“ in Berlin aufgenommen, auf dem musikalische Leidenschaft mit dem arrivierten Posaunisten zusammen trifft. Kersting, aus Rottenburg stammend, ist in Hechingen seit dem Konzert vor der Fasned mit seinem „Brasil Projekt“ kein Unbekannter. Zum 100. Geburtstag von Thelonius Monk ist ein Teil des Konzerts mit dem Hechinger Urologen und Pianisten Dr. Jürgen Lehmann geplant. Mit von der Partie ist außerdem Pianist Martin Schrack. Der Nürnberger Jazzprofessor hat schon mit Größen der Jazzgeschichte gespielt und ist anerkannter Arrangeur. Am Bass steht Thomas Stabenow, Dozent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und Wegbegleiter von Joe Gallardo bei Erwin Lehn und der NDR Big Band.

Joe Gallardo – Posaune

Michael Kersting – Drums

Dr. Jürgen Lehmann – Piano

Thomas Stabenow – Bass