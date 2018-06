Hed P.E. + Crazy Town

× Erweitern Keller Klub

(HED)P.E.wurde im Jahre 1994 zusammen von Jahred Gomes (Sänger) und Wes Geer (Lead-Gitarre) gegründet, nachdem sie sich auf mehreren Konzerten in Los Angeles und in der kalifornischen Untergrund-Szene trafen.

Sie begannen Songs zu schreiben und vervollständigten mit Mawk (Bass), Chizad (Gitarre), B.C. (Schlagzeug) und DJ Product (Turntables) die Band.Mawk live im Jahre 2006

2001 hatten sie ihren größten Erfolg mit ihrem zweiten offiziellen Album Broke (Jive Records) und Clubhits wie Killing Time, Bartender und Waiting to Die. Danach jedoch erwartete sie eine schlechte Zeit. Von ihrer Plattenfirma unter Druck gesetzt, mehr Mainstream-Songs zu schreiben, erschien das Album Blackout (2003) (ursprünglicher Album-Name vor dem Mitgliederwechsel: „The Big Nothing“), das ihren Sound etwas massentauglicher und weniger aggressiv klingen ließ.

Im Jahre 2004 kam die Wende für die Band, sowohl künstlerisch als auch persönlich. Sie trennten sich nach sechs Jahren von ihrer Plattenfirma Jive Records und ersetzten ihren ursprünglichen Gitarristen und ihren ursprünglichen Schlagzeuger. (hed)p.e. wurde daraufhin von dem Indielabel KOCH Records unter Vertrag genommen, und die zwei Neueinsteiger Jaxon (Gitarre) und Moke (Schlagzeug) rundeten die Band ab.Der vermummte Jahred Gomes im Jahr 2006

Mit dieser neuerlangten Freiheit begannen sie ihr neues Album aufzunehmen. Material hatten sie genug von Frontmann Jahred, der einige Songs für sein nie veröffentlichtes Seitenprojekt Fenix Jones geschrieben hatte. Die Songs sind heute auf dem Album Only in Amerika (ursprünglicher Album-Name: „Raise Hell“), das im März 2005 in die Läden kam, zu hören.

2006 erschien mit Back 2 Base X das fünfte Studioalbum der Band, welches unter Suburban Noize Records (u. a. Kottonmouth Kings, OPM) veröffentlicht wurde. Nach Insomnia (2007) und The D. I. Y. Guys (2008) erschien 2009 mit New World Orphans das erfolgreiche Werk der Kalifornier. Mit Trauma ist seit 2009 der mittlerweile sechste Schlagzeuger Teil der Band. Im Oktober 2010 erschien ihr das Album unter dem Titel Truth Rising in den USA. 2014 dann das Album „Evolution“ und zuletzt 2016 das aktuelle Album „Forever“!

Diskografie

1995: Church of Realities

1997: (hed)p.e.2000: Broke

2003: Blackout2005: Only in Amerika

2006: Back 2 Base X

2006: The Best of HED p.e. (Best-of-Kompilation)2007: Insomnia

2008: The D. I. Y. Guys (DVD)2009: New World Orphans

2010: Major Pain 2 Indee Freedom (Best-of-Kompilation)

2010: Truth Rising2014: Evolution

2016: Forever

CRAZY TOWN(auch bekannt als CXT) ist eine US-amerikanische Crossover-Band, die 1999 von den Rappern Shifty Shellshock (eigentlich Seth Brooks Binzer) und Epic Mazur (eigentlich Bret Mazur) in Hollywood, Los Angeles, gegründet wurde. Die weiteren Bandmitglieder waren Rust Epique (Gitarre), Antonio Lorenzo „Trouble“ Valli (Gitarre), Doug „Faydoe“ Miller (Bass), JBJ (eigentlich James Bradley Jnr., Schlagzeug) und DJ AM (Adam Goldstein, Turntables).

2013 wurde in einem Video-Teaser das erste Album seit elf Jahren, welches The Brimstone Sluggers heißen soll, angekündigt. 2014 hatten Crazy Town Auftritte bei den Zwillings-Festivals Rock am Ring und Rock im Park. Im August 2015 erschien schließlich das dritte Studioalbum.