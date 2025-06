Das Theatersommer Ludwigsburg öffnet von 25.06. - 13.09.2025 seine Tore. Der Spielplan kann unter www.theatersommer.net erkundet werden. Um auf dem Laufenden zu bleiben können Sie sich gerne bei unserem Newsletter www.theatersommer.net/newsletter anmelden.

Auf unserer großen Bühne beginnen wir den Sommer mit einem Klassiker der Psychoanalyse: „Hedda Gabler“, das dramatische Werk um die exzentrische titelgebende Pistolenliebhaberin, die nicht die geringste Lust verspürt, nach den Regeln einer Männergesellschaft zu tanzen.

Die Generalstochter Hedda Gabler findet sich nach einer wilden Jugend mit zahlreichen Verehrern in einer kleinbürgerlichen Ehe mit einem Literaturwissenschaftler, der den nächsten Karriereschritt nur zur Sicherung des „lieben Familienfriedens wegen“ plant. Die machtbesessene Hedda langweilt sich in der Banalität des Beziehungsalltags. Mit Schießübungen vertreibt sie sich ihre Zeit. Doch da taucht ein alter Bekannter auf: Eilert Lövburg, ein früherer Verehrer Heddas. Nun aber konkurriert er mit ihrem Ehemann um die heißbegehrte Professur. Heddas überschwänglicher Lebensstil macht diese Beförderung aber existenziell notwendig für das junge Paar. Außerdem ist Lövburg ihrem biederen Ehemann an Charisma deutlich überlegen und Hedda beginnt ein gefährliches Spiel mit Intrigen und dem Aufspüren von Lebenslügen.

Das atemberaubende Drama wurde von Ibsen als Emanzipationsorgie einer skrupellosen Egomanin geschrieben. Wir verlegen die Geschichte in die aufgeheizte Stimmung der 70iger Jahre in das krisengebeutete Amerika. Wie in der erfolgreichen Netflix-Serie „Mrs. America“- in der Cate Blanchett die reaktionäre Anti-Heldin durch ein proteststarkes Meinungsfeld führt- wird auch bei uns im Theatersommer Hedda Gabler alle Möglichkeiten der politischen Taktik nutzen, um den persönlichen Machtanspruch zu behaupten. Umrahmt wird die turbulente Geschichte von der kultigen Musik der 70iger Jahre und ausgewählten Songs von Beyoncé bis zu den Rolling Stones.