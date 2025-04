Heeresmusikkorps Veitshöchheim- Frühjahrsprogramm

Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim gastiert bereits zum zweiten Mal in Schrozberg.

Die rund 50 studierten Musikerinnen und Musiker des Heeresmusikkorps Veitshöchheim treten sowohl bei offiziellen Zeremonien der Bundeswehr wie auch bei öffentlichen Konzerten in den verschiedensten Besetzungen auf. Einen wichtigen Anteil der Musikeinsätze des Orchesters besteht in der Betreuung der Truppe im In- und Ausland. Dabei verstehen sie sich als musikalische Botschafter, die mit ihrer Musik Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenbringen.

Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim spannt in der aktuellen Konzertsaison 2025 erneut einen genreübergreifenden musikalischen Bogen, und begeistert unter der Leitung von Hauptmann Wolfgang Dietrich mit einem umfangreichen Repertoire, das von klassischer Militär- und Marschmusik über sinfonische Blasmusik bis hin zu modernen Arrangements aus den Bereichen Jazz, Rock und Pop reicht. In seinen bisherigen Verwendungen war Hauptmann Dietrich als zweiter Musikoffizier und stellvertretender Leiter beim Heeresmusikkorps Ulm und Heeresmusikkorps Koblenz tätig. Seit Juli 2024 ist er der 12. Leiter des Heeresmusikkorps Veitshöchheim.

Der Reinerlös dieses Benefizkonzertes, wird zu gleichen Teilen dem Bundeswehr-Sozialwerk „Aktion Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien“ sowie dem „Deutschen Roten Kreuz Bereitschaft Schrozberg“ gespendet werden.

Für das leibliche Wohl mit Speis und Trank wird natürlich auch gesorgt.