Mehrzweckhalle | Hollywoodglanz am 03.02.2024 in Hainstadt.

Die SpVgg Hainstadt 1927 e.V. veranstaltet nun schon zum 11. Mal die Filmparty:

"Heescht goes to Hollywood". Getreu dem Motto: "Hollywood ist überall."

Filmstars,-sternchen und illustre Filmfiguren werden wieder in der toll geschmückten Halle erwartet. Auf dem Walk of Fame können Alle in den Glanz der Film- und Kinowelt eintauchen! Showeinlagen und Hollywoodambiente sorgen zudem für faschenachtlichen Spaß. Mit „All what you can Dance Music“ heizt unser allseits bekannte DJ "Hansi", kräftig ein.

Wir rufen dann allen zu: "Film ab" und "The Party goes on".

Es gibt nur eine Einschränkung: Für Personen unter 16 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erlaubt.