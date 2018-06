Über die Sommerferien können sich Kinder, die nach den Ferien in die 2. bis 7. Klasse kommen, kostenfrei als Clubmitglied in der Stadtbücherei anmelden und dort und in der Bücherei in Rielingshausen beliebig viele Bücher ausleihen und lesen.

Beim Leseclub-Abschlussfest, das am Freitag, 14.09.2018 um 16.00 Uhr stattfinden wird, werden unter den Clubteilnehmern Preise verlost. Koordiniert wird „Heiß Auf Lesen©“von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen im Regierungspräsidium Stuttgart. Weitere Informationen zur Teilnahme an „Heiß Auf Lesen©“ erhalten alle Kinder in der Stadtbücherei Marbach, in der Ortsbücherei Rielingshausen, telefonisch unter 07144/17125 sowie online unter www.stadtbuecherei-marbach.de.