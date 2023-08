Heiß auf Lesen - Abschlussfest

Am Mittwoch, 27.09.2023 um 16:00 Uhr in der Stadthalle auf der Schillerhöhe findet das Abschlussfest der Leseförder-Aktion „Heiß Auf Lesen“ der Stadtbücherei und der Ortsbücherei statt. Eingeladen sind alle Clubteilnehmerinnen und Clubteilnehmer sowie ihre Eltern, Geschwister und andere Angehörige.

Wie wird man Detektiv?

Habt Ihr schon einmal davon geträumt so ein richtig guter Ermittler oder eine tolle Ermittlerin zu sein? Ist es für Euch spannend Nachforschungen anzustellen, Untersuchungen durchzuführen, Spuren professionell zu sichern und damit Lösungen für komplizierte Fälle zu finden? Krimis lesen kann jeder. Aber was man benötigt um ein richtiger Detektiv zu sein, das lernt Ihr bei uns! Alex Schrumpf ist ein „echter“ Detektiv, der jeden Tag richtige Fälle bearbeitet und löst. Er führt seine Detektei Adler in Wiesbaden seit fast 25 Jahren. Er gibt Euch einen exklusiven und hautnahen Einblick in seine Arbeit und vermittelt Euch die Fähigkeiten die Ihr als zukünftige Detektive benötigt.

Im Anschluss findet die Preisverlosung statt. Unter allen Heiß-Auf-Lesen-Kindern werden Eisgutscheine, Buchgutscheine und weitere Überraschungen verlost. Als Hauptpreis winkt ein Familientagespass für Tripsdrill.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gewinnerinnen und Gewinner, die nicht beim Abschlussfest dabei sind, werden telefonisch bzw. per Mail benachrichtigt.