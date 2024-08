Einmal im Monat wird die Alte Apotheke zur Bühne: Dann spielen Bands aus unserer Region beim Barabend. Ob erster Auftritt vor Publikum oder schon lang dabei und mit routiniertem Repertoire: Wir lieben die Vielfalt und bieten kleinen Bands die Gelegenheit, in echter Wohnzimmeratmosphäre vor einem tollen Publikum zu spielen. Für die Besucherinnen und Besucher bedeutet das: Musik vom Feinsten, neue Bands, neuer Groove, dazu die Bar-Abend-Klassiker: Cocktails, Snacks und nette Menschen. Seid dabei!

Open-Stage-Abend mit Olly T. Back to the Roots! Mit seiner schwarzen Fender Acoustic spielt er Songs vergangener Zeiten. Freut euch auf "The Acoustiv Road" - und auf ein weiteres Highlight des Abends: Wir bieten euch Leckereien vom Grill - auch vegetarisch!

Für alle Band-Abende gilt: Eintritt frei, Hutspende für die Künstler erbeten. Alle Speisen und Getränke auf Spendenbasis für die Alte Apotheke, ein zu 100 Prozent ehrenamtliches Projekt.

Du spielst selbst in einer Band und hast Lust, bei uns aufzutreten?

Melde dich mit Demo-MP3, Band-Foto und Kontaktdaten bei uns: info@alte-apotheke-ditzingen.de