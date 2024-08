Schöckinger Flöhe - Großer Straßenflohmarkt in Schöckingen

Auch dieses Jahr sind im September wieder in Schöckingen die Flöhe los! Alle Schöckinger Haushalte sind eingeladen, am 21.09.24 auf ihrem Privatgelände (Einfahrt, Garage, Garten, Carport...) einen Flohmarkt-Stand zu eröffnen und/oder eine Verschenkkiste aufzustellen! Besucher*innen von überall sind herzlich zum Einkaufen, Stöbern und Flanieren eingeladen. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt.

Schöckinger*innen, die noch einen geeigneten Platz brauchen, helfen wir gern weiter. Anmeldung bis 14.09.2024 bitte per Mail an schoecki.floehe@yahoo.com. Angemeldete werden auf einer offiziellen Liste aufgeführt. Einen Standplan und weitere Informationen gibt es auch während des Straßenflohmarkts in der Schloßstr. 2.

Kommt vorbei, findet einzigartige Fundstücke und knüpft neue Kontakte - ein Besuch bei den Schöckinger Flöhen lohnt sich!