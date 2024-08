Stadtführung "Heimerdinger Herbstzauber"

Beschreibung:

Auf unserer Tour durch Wald und Wiesen zu den Heimerdinger Mammutbäumen begegnen wir Sagenhaftem und Sinnlichem rund um den Herbstwald: Neben Sagen und Legenden zu heimischen Bäumen und Herbstpflanzen erfahren wir, was sich davon in der Küche nutzen lässt und welche Rolle sie in Volksglauben und –medizin spielten. Historische Anekdoten zu Mammutbaum & Co. vor Ort runden die dreistündige Wanderung ab.

Führung durch die Leiterin des Stadtmuseums Petra Härtl. Anmeldung erforderlich unter stadtmarketing@ditzingen.de