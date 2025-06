"Heiß auf Lesen" - Die Sommerleseaktion der Stadtbücherei

Wer liest gewinnt!

Für alle lesebegeisterten Kinder und Jugendliche stehen in der Stadtbücherei in einem nur für sie reservierten Regal jede Menge spannende, lustige und fantastische Bücher bereit. Jeder Teilnehmer erhält ein Logbuch, in dem er seine gelesenen Bücher einträgt. Für gelesene Bücher darf man Lose in die Lostrommel werfen. Jeder, der mind. 3 Bücher gelesen hat, wird mit einer Urkunde belohnt.

Lose bekommt man aber nicht nur fürs Bücherlesen, sondern auch indem man kreativ wird. Die Aufgabe dieses Jahr: „Ein Ferientag im Wald" - Bastelt ein Diorama oder erstellt einen Trickfilm.

Teilnahme ist kostenlos! Anmeldung ab Verteilung der Anmeldeflyer persönlich in der Stadtbücherei. Anmeldungen sind bis zum Ende der Aktion möglich. Kinder und Jugendliche, die noch keinen Büchereiausweis haben, bringen am besten ein Elternteil mit.

Am Ende der Aktion findet wieder ein großes Lesefest mit Preisverleihung statt.