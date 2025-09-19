Heiße Küche im AWO Café - Rolf kocht

Dass „Rolf kocht“, wissen die Dinkelsbühler ja nicht erst seit seinem erfolgreichen Kochbuch.

Und diese Fähigkeiten stellt er nun nicht wie früher beruflich der schwedischen Königsfamilie, sondern den Dinkelsbühlerinnen und Dinkelsbühlern zur Verfügung.

Einmal wöchentlich immer freitags von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr außer an Feiertagen.

Was gibts? Eine heiße Suppe oder einen Eintopf zum Mitnehmen im eigenen Gefäß (es wird auch eine Pfandvariante angeboten) oder zum Verzehr im AWO Café.

Kostenbeitrag: 2 Euro Suppe/Eintopf

(Auch, wenn man den Betrag gerade nicht parat hat, soll man sich bitte nicht scheuen vorbeizukommen!)

Angesprochen fühlen sollen sich nicht nur „Bedürftige“, sondern alle Dinkelsbühlerinnen und Dinkelsbühler, die gerne eine warme Mahlzeit in Gesellschaft einnehmen möchten.