Heiße Zeiten

Eigenproduktion zum Klimaschutz - nicht nur freitags. Für Jugendliche von 12 - 17 Jahren + Erwachsene.

„Wenn ihr den letzten Fisch gefangen, das letzte Meer voll Abfall ist, das letzte Paradies zerstört, werdet ihr erst dann einseh´n dass ihr euer schönes Geld auf der Bank nicht essen könnt“

(frei nach Weissagung der Cree-Indianer)

Angespornt durch die fridays for future Bewegungen, haben Jugendliche des Teenie Theater Treff seit Herbst 2019 ein eigenes Theaterstück zum Klima-Schutz erarbeitet. „Schulschwänzer“ demonstrieren freitags für eine bessere Welt. Erwachsene lächeln über das „Engagement“. Bei Wahlen gewinnen Parteien, die Klimaschutz auf der Agenda haben. Es geht um mehr als Generationenkonflikte. Es geht um die Zukunft. So auch bei Familie Sommer, die eigentlich nur die Sommerferien im heimischen Garten genießen wollte. Doch plötzlich geht es ums Ganze und um jeden Einzelnen.

Die Welt versinkt in Plastik, Artensterben nicht nur im Urwald, Glyphosat, und Sommerhitze. Alles weit weg? Und was ist mit dem Coffee to go, der Flugreise nach dem Abi, meinem Auto, und klar – Fleisch muss auf den Teller, das T-Shirt für 2 Euro will ich auch – haben sie denn keine Tüte? Gibt’ s da nicht irgendeinen Zusammenhang? Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer? Wer bin ich da im Weltgetriebe-Öl oder -Sand? Kann ich was tun? Ist alles sinnlos? Familie Sommer geht auf die Barrikaden, denn: There is no planet B! - Climate first.