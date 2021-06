Represent-Festival- corona edition

Bei REPRESENT präsentieren sich die unterschiedlichsten Künstler der unterschiedlichsten Genres.

Die musikalische Vielfalt einer Region kennt keine Grenzen! Egal ob einzelne Singer/Songwriter oder eine Band so groß wie ein Orchester; egal ob Rock, Rap, Pop, Jazz, Punk, Metal, Alternative, Country oder was auch immer das musikalische Herz begehrt; egal ob akkustisch oder mit viel Strom – bei REPRESENT sind alle vertreten! Erlebe hautnah was Deine Region zu bieten hat und tauche ein in eine Musikszene, wie sie abwechslungsreicher nicht sein könnte.

Auch das Represent-Festival - sonst traditionell an zwei Abenden an Ostern im franz.K - konnte 2021 schon das zweite Mal nicht wie gewohnt stattfinden. Umso mehr freut uns die Kollaboration von KuRT und Represent, gemeinsam das echaz.Hafen-Fest steigen zu lassen. An diesem Represent-Open Air-Abend sind mit dabei: Plastikstrom, Buschläufer, Rulaman, Deinse Korger, Dumb Bats The Worm Reducer. Running Order wie immer geheim ;)

ACHTUNG!!! Aufgrund der allseits beliebten Corona-Pandemie und ihren Begleiterscheinungen können wir lediglich eine begrenze Menge Menschen auf den Platz lassen. Dafür haben wir einen VVK eingerichtet damit wir die Besucherströme kontrollieren können und wir euch frühzeitig über den Stand informieren können (Bitte checkt dafür die Facebook und Instagram Kanäle des franz.K, KuRT und Represent). Der Preis von 4,- € ist ein symbolischer Wert und gleichzeitig ein Verzehrgutschein. Das Ticket könnt ihr auf dem echaz.Hafen an den Theken in ein Freigetränk eurer Wahl (Cocktails ausgenommen) eintauschen.

Wir freuen uns ganz arg auf euch! Bleibt friedlich und freundlich - Peace!