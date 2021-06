inter:Komm! Open-Air-Festival

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Auch zum 6. inter:Komm! Festival haben wir wieder Künstler*innen eingeladen, die Weltmusik spielen im besten Sinne.

Weltmusik nicht als reine Folklore, sondern als etwas musikalisch Eigensinniges abseits des Mainstreams, eine Mischung der Stile, die Vertrautes und Ungewohntes gleichermaßen beinhaltet.

Bands (in der Reihenfolge ihres Auftretens):

Neurutics

Compania Bataclan

Makatumbe

NEURUTICS

NeuRuTics machen KEINEN Balkan-Pop, KEINEN Klezmer und KEINE Polka.

Sie spielen Rockmusik auf akustischen Instrumenten mit russischem Gesang und russischen Vibes. Und das Ganze tanzbar!

Der aus St. Petersburg stammende Frontman Vadim Averianov lebt seit 20 Jahren in Deutschland, textet aber nach wie vor in russischer Sprache, da sich diese mit ihrer riesigen Bandbreite an Rhythmus und Dynamik angenehm vom gewohnten Deutschen oder Englischen in der Musik unterscheidet. Auch wer die Metaphern seiner russischen Texte nicht versteht erlebt die Kraft ihrer lyrischen Melancholie und den ungestümen Ausdruck.

Die fünf akustischen Instrumente (Gitarre, Kontrabass, Cello, Percussions und Trompete) passen durch ihre variable Lautstärke in unterschiedlichstes Ambiente, von der Eckkneipe bis in die Konzertsäle.

Das Ziel ist dabei, durch die akkustischen Instrumente einen trockenen treibenden Sound ohne viele Schnörkel zu kreieren. Was die Lieder trägt, sind die Melodien des Cellos und des Sängers.

COMPANIA BATACLAN

Mit massig Konzerten im Gepäck ist Compania Bataclan 2021 immer noch auf Tour. Ihre lieblichen Klänge speisen sich aus musikalischen Einflüssen vieler Menschen Länder. Neben Liebesliedern werden politische Inhalte in Songs mit intelligenten und philosophischen Texten eingepasst (Planeta Autonomia, City of Kobani). Gesungen wird in fünf Sprachen. Presse und Publikum äußern sich begeistert. In ihrem Repertoire wechseln sich Balkan-Klezmer mit Reggae- Ska-Latin und anatolischen Grooves, Swing und Tanzperformance ab. Ebenso wird ein kurzes politisches Hörspiel über jeweilige aktuelle Ereignisse zu Gehör gebracht: Mahnung und Utopie für eine emanzipatorische und bessere Welt zugleich. Compania Bataclan hat zumeist Positives in den vergangenen Jahren während ihrer Tourneen erlebt, sei es in der Türkei/Kurdistan oder in Frankreich, Österreich oder den Niederlanden. Darüberhinaus bundesweit viele Konzerte in Soziokulturellen Zentren und netten Clubs. Um nur einige Stationen bei Open-Air-Veranstaltungen zu nennen: JuicyBeats/DO, UZ-Pressefest/DO, LAB- und UD- Festival/Stuttgart, Fiesta Solidaridad/Berlin, Uni- Festival/Bochum, Kukuli-Festival/Essen, Theater-Festival/Celle, Festival des Politischen Liedes/Austria, Kulturelle Landpartie/Wendland.

Compania Bataclan organisiert sich seit dem ersten Tag nach Bandgründung hinsichtlich kollektiver Ansprüche in allen Fragen selbst.

Aus dem Compania Bataclan-Pool unterwegs:

Zebralina - Gesang, Akkordeon, Tanz Sabin Bassasin - Gitarre, Bass, Hörspiel Hannesito - Saxophon, Klarinette, Gesang El Luce - Kontrabass, Bass, Saz Niko - Cachon Heval Botan - Percussion, Moderation, Hörspiel Comrade Dread - Tontechnik gelegentlich: Che Thin/Istanbul - Percussion WB - akustische Gitarre, Gesang

MAKATUMBE

Zu den wunderbaren Eigenschaften von Musik zählen unbeschränkte Möglichkeiten. Makatumbe ist eine Formation, die verschiedene musikalische Backgrounds in einem eigenen Groove vereint. Dabei erschaffen die vier jungen Musiker aus Hannover eine einzigartige Mischung aus World und Future Pop. Es entsteht eine abwechslungsreiche und energiegeladene Mischung aus internationaler Volks-, Tanz- und Popmusik und allem was sonst noch Spaß macht. Deswegen ist auch die Besetzung von Makatumbe in ihrem Klang und ihrer lebhaften Bühnenpräsenz ebenso breit gefächert wie ihre Musik: Vokalakrobatik und Klarinette breiten sich mit Beatbox, Raggamuffin, Stimmimmitation und Obertongesang auf einer melodischen Akkordeon-Klangwelle aus, die auf einem massiven Groovegerüst aus Bass und Schlagzeug rollt.

Die Melodien fliegen, der Bass drückt und die Musik, das Publikum, die Band, einfach alles wird eins. Das ist Makatumbe. Für die Publikumslieblinge und zweifachen Preisträger des deutschen Wettbewerbs „Creole Global Music 2017“ spielt dabei die Größe der Bühne keine Rolle. Es geht um all das, was Musik bewegen kann; den Moment, das Publikum und die Freude am musikalischen Ausrasten. 2018 erschien das Debütalbum „Makatumbe“ bei hey!blau records.