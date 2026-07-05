Heißes Pflaster Heilbronn – Programmiere deine eigene Messstation und erforsche die Hitze deiner Stadt

Heilbronn kann ganz schön heiß werden. Aber wo staut sich die Hitze wirklich? Und warum? In der Heat Island Summer School werdet ihr selbst zu Stadtforschenden:

Ihr baut und programmiert eure eigene senseBox – ein mobiles Messgerät mit echten Sensoren – und zieht damit durch Heilbronn, um Temperaturunterschiede aufzuspüren. Wo ist es am heißesten? Welche Rolle spielen Asphalt, Gebäude und Grünflächen? Und was könnten wir dagegen tun? Am Ende verwandelt ihr eure Daten in Karten und habt ein ganz neues Bild von eurer Stadt.

Für Schüler:innen zwischen 11 und 16 Jahren – keine Vorkenntnisse nötig, alles wird Schritt für Schritt erklärt! Teil der Initiative Green City Heilbronn – unterstützt im Rahmen der Grünen Hauptstadt Europas 2027. Jetzt anmelden