Heißmann & Rassau - Ausgelacht!

Ausgelacht

Volker Heißmann und Martin Rassau sind zurück - und haben "Ausgelacht"! Wirklich? Ganz sicher nicht! Denn im brandneuen Programm der beiden wohl beliebtesten fränkischen Komödianten ballt sich nicht nur das Beste aus 40 gemeinsamen Jahren und drei Jahrzehnten mit eigenem Theater: 1991 gründeten beide im Nürnberger Mautkeller jene Bühne, die später in der Comödie Fürth zu einem der erfolgreichsten Privattheater Deutschlands werden sollte. Die begnadeten Verwandlungskünstler haben einmal mehr unseren bisweilen absurden Alltag ganz genau beobachtet - und ihre Erkenntnisse in jede Menge aktuelle Spitzfindigkeiten gegossen. Erleben Sie komödiantische Kapriolen und schwungvolle Sketche in einer überraschenden, temporeichen und heiteren Spaß-Revue. Selbstverständlich dürfen dabei die berühmtesten Witwen der Comedy-Geschichte nicht fehlen: Waltraud & Mariechen kommentieren die großen und kleinen Herausforderungen des Lebens auch diesmal mit geriatrischer Gelassenheit. Und musikalisch wird´s natürlich auch, wenn Volker Heißmann beliebte Evergreens und zeitlose Schlager auf seine einzigartige Weise interpretiert. Das Erfolgsgeheimnis von Heißmann und Rassau ist, dass beide sich vor allem selber auslachen. Das Publikum indes hat allenfalls am Ende zweier höchst unterhaltsamer Stunden "Ausgelacht". Humoristische Langzeitfolgen und vergnügliche Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen.

Veranstalter: KüHe Event UG