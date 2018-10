Wenn der Vorhang zwei Mal fällt! Nach über dreieinhalb gemeinsamen Jahrzehnten liefern Volker Heißmann und Martin Rassau ein Programm ab, wie es noch keines zuvor gab: "Wenn der Vorhang zweimal fällt" ist eine furiose Zwei-Mann-Show über die Bretter, die nicht nur für Heißmann & Rassau die Welt bedeuten.

Just jene Bretter entern die zwei Franken am 8. November 2018 in der Stuttgarter Liederhalle.Erleben Sie die beliebten Komödianten in einer hinreißend witzigen Liebeserklärung ans Theater und seine vielseitigen, überdrehten und oft genug auch nur völlig durchgeknallten Protagonisten. Die zwei begnadeten Verwandlungskünstler stürzen sich dabei in unglaubliche Anekdoten, spannende Erlebnisse sowie absurde Abenteuer vor, hinter, über und manchmal auch unter der Bühne. Dabei schlüpfen sie wieder in jede Menge verrückter Rollen vom großspurigen Kulturreferenten über den aufgeblasenen Kritiker oder die liebestolle Garderobiere bis zum zerstreuten Kartenabreißer und viele andere irrwitzige Charaktere mehr. Brandneue Sketche und Klassiker aus den Anfangsjahren sind ebenso mit dabei wie die Kult-Witwen Waltraud und Mariechen, die natürlich nicht fehlen dürfen, wenn es einen vergnüglichen Abend lang rund ums große Theater und kleine Dramen (oder umgekehrt) geht.