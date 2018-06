× Erweitern Heidelberg Historic

An der größten historischen Automobil-Rallye Deutschlands vom 12. bis 14. Juli 2018 nehmen über 200 seltene und wunderschöne Oldtimer teil. Sie kommen aus ganz Deutschland, der Schweiz, Tschechien, Belgien, den Niederlanden und den USA zur 24. ADAC-Rallye Heidelberg Historic. Mit ihren bis zu 90 Jahre alten Oldtimern starten sie am Technik Museum Sinsheim und bewältigen an zwei Tagen mehr als 600 Kilometer. Dabei müssen sie 22 Kontrollstellen passieren und 16 Gleichmäßigkeits-Prüfungen absolvieren.