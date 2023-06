Die Teilnehmer der Heidelberg-Historic kommen durch Rosenberg und machen eine Zeitkontrolle auf dem Schulhof in Rosenberg.

"Wenn Erinnerungen an längst vergangene Zeiten aufkommen, Ausgelassenheit und Feierstimmung in der Luft liegen und Alt und Jung mit leuchtenden Augen am Straßenrand stehen, stellen sich über 180 Oldtimer einer Zuverlässigkeitsprüfung der besonderen Art:

Die ADAC Heidelberg Historic führt durch Kraichgau, Odenwald, Bauland und Zabergäu und begeistert dort Teams und Zuschauer. Ein FIVA International Event und erste Wahl für Autoliebhaber! Exklusive Fahrzeuge, reizvolle Landschaften, einzigartige Stimmung - dafür steht die ADAC Heidelberg Historic seit über einem Vierteljahrhundert."