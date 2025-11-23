Menschen, Tiere, Sensationen: Die Welt der Manege ist für den Heidelberger HardChor kein Thema.

Im Gegenteil: Unter dem Titel »Nicht mein Zirkus!« schwingt sich der maskuline Klangkörper unter Dirigent Bernhard Bentgens einmal mehr auf das Hochseil der Männerschicksale. Dort balancieren die Sänger zwischen intellektuellen Pirouetten und emotionalen Tiefschlägen und jonglieren mit ihren eigenen existenziellen Themen: Fernweh und Beziehungsfrust, Gefühlsmanagement und Föhnfrisur, Kampf ums Milchaufschäumgerät im Büro und nicht zuletzt mit der Frage: Wie spricht man eigentlich Stracciatella mit vollem Mund aus? Dabei beschwört der HardChor die Magie der Musik mit Liedgut von Queen, David Bowie, Danger Dan, Gianna Nannini, Rio Reiser oder Herbert Grönemeyer und wird sicher auch in seinem mittlerweile dritten Auftritt in der TauberPhilharmonie die Lust am Chorgesang neu definieren!

Heidelberger HardChor

Bernhard Bentgens, Leitung

Männerschicksale XII: Nicht mein Zirkus!