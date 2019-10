Begrüßung: Veronika Lenzing, Stadtbibliothek Reutlingen

Gespräch: „Ich sehe was, was du auch siehst...“ Heidemarie Köhler spricht über ihre Arbeit

Moderation: Ute Bruckinger

Musik: Joachim Leippold, Saxophon

Im Anschluss Empfang

Wo über Beulen und Schrammen die Lackschichten abplatzen, malt der Rost eigentümliche Gebilde. Heidemarie Köhler entdeckt ihre Motive an einem alten Container vor dem Möbeldiscounter oder am ausrangierten Güterwaggon auf dem Abstellgleis und lässt sich davon zum Schreiben anregen: „Nachts wenn es still ist, flüstert der Rost zu mir rüber“, sagt der Protagonist in einer ihrer Collagen aus Fotos und Texten. Der Bildkraft ihrer Fundstücke fügt die Künstlerin mit Worten eine weitere Dimension hinzu.