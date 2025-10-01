Die Warenangebote auf dem Heidenheimer Wochenmarkt reichen von Bio-Produkten, Brot- und Backwaren, Eier, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, Gemüse und Floristik, Honig, Imbiss, Käse- und Molkereiprodukte, Obst und Südfrüchte, Oliven, Meeresfrüchte.

Viele Pasten, internationale Spezialitäten, Wild und Geflügel.

Der Heidenheimer Wochenmarkt fand bereits im Mittelalter statt. Schon im 12. Jahrhundert bildete die Vordere Gasse (heute Hauptstr.) in ihrem zentralen Abschnitt den Straßenmarkt.

Am 21.03.1930 wurde dann der Wochenmarkt in Heidenheim von der Hauptstraße in die Grabenstraße verlegt.

Der Wochenmarkt findet jeden Mittwoch und Samstag statt.