Heider & Klengan - Brainpain LIVE

Florian "Der Heider" Heider und Timon "Klengan" sind 2021 nicht mehr aus der Internet-Welt wegzudenken.

Die beiden YouTuber sind nicht nur einzeln auf der Videoplattform äußerst erfolgreich, sondern können auch als Duo die digitalen Massen begeistern. Klengan kann auf YouTube auf gut 497.000 Abonnenten schauen, während es auf Instagram über 70.000 Follower sind. Auch der Heider zählt auf YouTube 380.000 Abos und auf Instagram über 77.000 Follower. Beide YouTuber behandeln satirisch das digitale Leben und geben ihren Senf zu aktuellen Themen ab.

Gemeinsam betreibt das Duo den äußerst erfolgreichen Podcast Brainpain, in dem die beiden einmal wöchentlich das machen, was sie am besten können - lustig über aktuelle Themen philosophieren, wobei eine bissige Note nie fehlen darf.

Florian Heider (Satiriker, ehemaliger Spieleredakteur, Friendly-Fire-Crewmitglied und Vollblut-Bayer) und Timon aka. Klengan (ebenfalls Satiriker und Kleinkünstler, sowie SPIEGEL-Bestseller-Autor) reden in ihrem Podcast über all die normalen und absurden Dinge ihres Lebens. Influencer-Events, Preisverleihungen und der Wocheneinkauf werden ebenso Thema wie der neueste YouTube-Klatsch, popkulturelle Phänomene oder der eigenen Meinung zu.... Allem! Brainpain kommt 2021 auf über 129 Folgen und weit über 8,3 Millionen Streams auf Spotify (plus alle anderen Audioplattformen 13,6 Mio.). Auf früheren Events konnte das Duo bereits vor Live-Publikum abliefern, doch das soll nicht alles gewesen sein. 2022 wollen Heider und Klengan mit Brainpain komplett durchstarten und die Bühnen der Republik für sich erobern.

Die Show ist eine Mischung aus Podcast, Aktionen, Stand Ups und Interaktionen mit dem Publikum. Witzige Dialoge der Beiden über aktuelle Themen, lokale Besonderheiten und Dinge, die sie und ihre Fans interessieren sind die Grundlage der Show. Dazu gibt es Aktionen und Challenges der beiden auf der Bühne und Interaktionen mit dem Publikum, bei denen sie ihre Spontanität in Aktion zeigen können.