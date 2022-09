Heidi Frank Trio Live

Authentisch, ehrlich und ungekünstelt kommt die Musik des sympathischen Trios um die Ludwigsburger Songwriterin Heidi Frank daher. Heidi, Ela und Marcel tragen nicht dick auf sondern spielen sich mit erfrischender Natürlichkeit in die Ohren und Herzen ihrer Zuhörer. Im Mittelpunkt stehen die Stimmen der beiden Sängerinnen die nahezu verschmelzen. Dazu zeigt Multiinstrumentalist Marcel Engler an Trompete und Percussion, dass er sich zu Recht weit über Stuttgart hinaus einen Namen als Vollblutmusiker gemacht hat. Die Lieder nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise an die wilde Küste Irlands, die Berge des Engadins und vor allem in das Leben der Songwriterin. Und das liefert auf jeden Fall genug Stoff für diesen Konzertabend!

Einlass: 19.00 Uhr.

Eintritt frei, Spenden sind willkommen.

Informationen zur Sängerin und Band: https://www.facebook.com/MelodyAgainstGravity/?ref=page_internal