"Heidi" ist eine Geschichte um Sehnsucht, Glück und die tiefe Suche nach der eigenen Heimat.

Das Waisenkind Heidi hat nach einigen Jahren des Kummers endlich auf der Alm bei ihrem Großvater ein Zuhause gefunden. Doch eine Tante stört die Idylle, Heidi soll mit ihr nach Frankfurt. Dort soll sie in einem Dienstverhältnis bei der wohlhabenden Familie Sesemann für die Unterhaltung deren gelähmter Tochter Klara sorgen.

Während die listige Tante für die Vermittlung des Kindes eine Provision kassiert, muss Heidi sich schon rasch die strenge Sittenerziehung der Hausdame Fräulein Rottenmeier gefallen lassen. Doch das Mädchen lässt sich nicht brechen, sondern gewinnt mit ihrer Natürlichkeit Klara sogar als Freundin.

Mehr und mehr lernt sie, gemeinsam mit Klara, sich in der fremden groben Welt zurechtzufinden.

Ihr stetiges Heimweh wird jedoch eines Tages übermächtig...

Autor und Komponist des Stückes ist Claus Martin, die Freilichtspiele zeigen es in einer Bearbeitung und unter der Regie von Alexander Kaffenberger.

Mit der Premiere am 20. Mai 2020 heisst es im Birkenhof in Schwarzach wieder "Bühne frei". Die Freilichtspiele Kleiner Odenwald e.V. präsentieren an 10 Abenden das Familienstück "Heidi" in einer Fassung mit Gesang und Tanz von Autor und Komponist Claus Martin. Regie führt Alexander Kaffenberger, der das Stück für das inklusive Ensemble KleinOd. bearbeitet hat. Der Vorverkauf in Schwarzach startet am 14. März 2020 in der ehemaligen Filiale der Volksbank Mosbach, Am Markt. Geöffnet ist er samstags von 8.30-12.30 Uhr und donnerstags von 14.00-18.00 Uhr. Karten sind erhältlich ab 14,00 Euro, die Ermäßigung für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte beträgt 2,00 Euro. Weitere Infos zum Stück, zu den Spieltagen und Preisen sind unter www.kleinod-spiele.de zu finden, hier können schon jetzt rund um die Uhr Karten bestellt werden. Die Bewirtung im idyllischen Biergarten wird jeweils eine Stunde vor Spielbeginn geöffnet.