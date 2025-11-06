Heike Feist & Stephan Schill | Anecken für Fortgeschrittene

Ein Date mit Heine

Heinrich Heine klappt seinen Laptop auf und nein, er schreibt kein Gedicht, er meldet sich bei einer Singlebörse an. Was soll er auch sonst machen, der große Düsseldorfer Dichter und Denker in Paris? Seit Jahren ist er krank, die Revolution in seiner Heimat ist gescheitert – er braucht Ablenkung. So chattet der Dichter von „Denk ich an Deutschland in der Nacht“, versteckt hinter einem Pseudonym, mit „Elise, 27“. Und Heine hält sich auch im Chat nicht lange mit Smalltalk auf. Ehrlich und direkt ist sein Ton, genau wie im analogen Leben.

Während er so auf digitalem Weg um „Elise, 27“ wirbt begibt sich das Publikum, anhand von verschiedenen Stationen seines Lebens auf eine Zeitreise in sein Leben voller Launen, genialer Gedanken und messerscharfer Analysen. Dabei tauchen Details aus seinem Leben auf, die im Deutschunterricht wohl lieber verschwiegen werden.

Ein Leben, das aneckt, stört, sich einmischt.

Regie: Heike Feist und Stephan Schill

Text: Heike Feist

Besetzung: Stephan Schill // Heike Feist