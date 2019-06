Wer würde sich nicht gern ein schickes Airbrush-Tattoo auf den Arm sprühen lassen, unter Anleitung Trampolin springen oder selbst einen kuscheligen Teddybären basteln? Beim diesjährigen Kinderfest im Wertwiesenpark ist all das möglich und natürlich noch viel mehr. Rund 65 Stationen laden die Kleinen wieder zum Mitmachen ein.

Bei Wasserspielen, im Ballparcours oder im Judo-Schnuppertraining können sich sportbegeisterte Kinder austoben. Aber auch die Kreativität der Kids wird gefragt sein. So lädt Möbel-Rieger zum Bemalen eines LKW’s ein, das Team des Abenteuerspielplatzes im Kreuzgrund stanzt mit den Kindern besondere Schlüsselanhänger und die Tanzgruppe Beija Flor Brasil fordert zum Mittanzen auf.

Aber auch wer mit der Robert-Mayer-Sternwarte die Sonne beobachten will, wer sich beim Puppentheater ausprobieren möchte oder wer gerne ein echtes Segelflugzeug der Fliegergruppe Heilbronn erforscht, ist beim Heilbronner Kinderfest richtig aufgehoben.

Rund 65 Stationen verwandeln den Park zwischen 10 und 17 Uhr in ein Spiele-Paradies. Die Bereiche gesunde Ernährung sowie Technik und Wissenschaft dürfen natürlich nicht fehlen. So bringt EDEKA mit einer „Schnibbel-Aktion“ den Kindern das Thema gesunde Ernährung näher und in der WasserKraftWerkstatt können junge Ingenieure ihr eigenes Wasserrad bauen, gleich ausprobieren und viel über Wasserkraftwerke lernen. Mit dem wichtigen Thema „Umwelt“ und „Recycling“ beschäftigt sich die Recycling Werkstatt.Dank Unterstützung der Heilbronner Bürgerstiftung, werden hier viele alte Materialien zu Neuem umfunktioniert.

Parallel zum Heilbronner Kinderfest findet in diesem Jahr auch das KIWANIS-Kinderfußballturnier im Wertwiesenpark statt. Auf zwei Fußballfeldern finden spannende Spiele mit über 300 Kickern der Heilbronner Grundschulen statt.