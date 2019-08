»Hanix – Das Magazin aus Heilbronn« präsentiert »A nice place to come from – Oliver Maria Schmitt liest seine besten Hanix-Kolumnen«. Oliver Maria Schmitt, geboren 1966 in Heilbronn, Frontmann der »TITANIC BoyGroup«, war Chefredakteur des Reisemagazins »Titanic«, scheiterte als Kanzlerkandidat von DIE PARTEI und wurde für seine Reisereportagen, die in FAZ, »Die ZEIT« und »GEO Saison« erscheinen, mit dem Henri-Nannen-Preis für seine »herausragende unterhaltsame, humorvolle Berichterstattung« ausgezeichnet. Seit drei Jahren veröffentlicht Schmitt im Zweimonats-Rhythmus im Heilbronner Gesellschaftsmagazin »Hanix« seine Kolumne »Heilbronn – A nice place to come from«