Was würde Beuys zu Heilbronn for Future sagen? Wie aktuell sind seine Ideen zum Umweltschutz? Gemeinsam mit den Aktivist*innen von Heilbronn for Future diskutieren wir über Beuys' Engagement und die Ziele der Bewegung. Zudem lädt eine künstlerische Aktion ein, Flagge zu zeigen für das Klima. In der Ausstellung "Ein Woodstock der Ideen - Joseph Beuys, Achberg und der deutsche Süden". Aktion und Gespräch u. a. mit Isabell Steidel.

Anmeldung erforderlich.