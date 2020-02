Heilbronn - Komm Rüber mit: Martin Eyerer

Vor einem Jahr war er zuletzt bei uns und hat unsere Moves gut durchstrukturiert. Mit sehr viel Glück haben wir auch 2020 einen Termin unseres liebsten Globetrotters bekommen: Martin Eyerer gibt sich die Ehre! In den vergangenen Jahren ist für Martin viel Spannendes passiert, der Umzug nach Berlin, viele neue Interessen und Projekte, und natürlich - die Riverside Studios, die er zusammen mit zwei Kollegen betreibt, war ein echter Meilenstein in seiner ohnehin schon eindrucksvollen Karriere. Mit direktem Spreeblick produziert er in dem bemerkenswerten Studiokomplex, oft zusammen mit oder für andere(n) prominente(n) Kollegen seinen krassen Output – wenn er nicht gerade irgendwo in Südamerika tourt oder auf einem Mega-Festival in Asien spielt. Welcome back, Mr.Eyerer - Marco und Jean sind als Flügel-Männer am Start. Pflichttermin!