Heilbronn Slush'D 2025

Das Startup-Festival Heilbronn Slush’D bringt jedes Jahr 1.000 ausgesuchte Teilnehmer aus der europäischen Tech- und Startup-Szene nach Heilbronn - darunter Startups, Investoren, Unternehmen und Forschungsinstitute.

Der Bewerbungsprozess stellt sicher, dass sich unter den Teilnehmern wirklich nur relevante Kontakte befinden, die am Austausch und an der Zusammenarbeit interessiert sind.

In den vergangenen Jahren waren bereits eine Reihe hochkarätiger internationaler Speaker:innen im Programm der Heilbronn Slush'D, darunter Bestseller-Autor und Management-Vordenker Christian Busch, Scott Chacon (Co-Founder von GitHub und GitButler), Magnus Grimeland, (Gründer von Antler), Lisa Gradow (Seriengründerin, Investorin und CEO von Fides), Michael Brehm (Founding Partner bei Redstone) und Fabian Veit (CEO von Make)

Außerdem bietet die Heilbronn Slush'D für Startups verschiedene Pitch-Competitions mit attraktiven Preisen. Der ONE Hundred Award z.B. umfasst ein Investment von 100.000 Euro für Pre-Seed-Startups mit B2B-Fokus.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit mit einem Demo Table oder Messestand in der Exhibition Area sichtbar zu werden und Kontakte zu knüpfen.

Weitere Infos auf www.heilbronnslushd.com