Heilbronn Soul

Unter der Leitung des Gitarristen Werner Acker präsentieren Heilbronner Musiker, musikalische Gästen Musik aus den Bereichen Soul / Jazz / Rhythm & Blues von den frühen 60er bis heute.

Heutiger Gast: Verena Nübel - Gesang Verena Nübel studierte Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und als Stipendiatin des Baden-Württemberg Stipendiums am Conservatorium in Maastricht. Sie ist Preisträgerin des „Young Lions Jazz Award“. Verena wirkt in zahlreichen Projekten mit und überzeugt mit Ihrer bezaubernden Stimme sowohl in kleinen Besetzungen als auch im Big Band Genre als Sängerin.