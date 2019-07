Heilbronn Soul

Unter der Leitung des Gitarristen Werner Acker präsentieren Heilbronner Musiker, musikalische Gästen Musik aus den Bereichen

Soul / Jazz / Rhythm & Blues von den frühen 60er bis heute.

Heutiger Gast: Helena Folda - Gesang

Helena Folda studierte Jazz- und Popgesang an der Musikhochschule Stuttgart bei Fola Dada und ist Sängerin bei Penny & the Rhythm Kings. Sie ist Vocal Coach an Fola Dada´s renommierter Gesangsschule Stimmwerk in Stuttgart und Dozentin für Gesang an der Professional Dance Academy der New York City Dance School.