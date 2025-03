Heilbronn tanzt zusammen: Im Rhythmus der Vielfalt

"Tanz! Heilbronn" lädt wie in jedem Jahr die Menschen dazu ein, selbst zu tanzen.

Die Choreografin und Tänzerin Karolin Stächele und die Soundkünstlerin und Tänzerin Fiona Combosch sind in Heilbronn unterwegs und bringen eine Gruppe von Menschen zusammen, die gemeinsam "Im Rhythmus der Vielfalt" realisieren – ein Tanzprojekt für alle. Egal ob jung oder alt, mit oder ohne Erfahrung, einzig die Lust an tänzerischer Kreativität zählt.

Während des Festivals "Tanz! Heilbronn" probt die Gruppe an vier Tagen und entwickelt in der Zeit eine mitreißende Choreografie, die beim großen Finale am 18. Mai um 16 Uhr auf dem Markplatz von Heilbronn aufgeführt wird. Ziel dieses Angebots ist es, durch Tanz den Austausch zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen anzuregen, die Vielfalt Heilbronns sichtbar zu machen und Menschen zusammenzubringen, die sonst nichts miteinander zu tun haben.

Seit 2012 arbeitet Karolin Stächele freischaffend als Choreografin, Tänzerin, Performerin und Tanzdozentin. Unter dem Label DAGADA dance schafft sie seit 2014 abendfüllende Produktionen mit Profis und Laien für verschiedene Räume und Bühnen. Ihre Arbeiten zeigte Karolin Stächele national und international u. a. in Freiburg, Berlin, Leipzig, Köln, Basel/CH, Brest/FR, Haarlem/NL und Prag/CZ. Sie erhielt als künstlerische Leiterin in mehreren Kinder- und Jugendproduktionen Auszeichnungen, u.a. 2018 den Innovationspreis Soziokultur und den BKM-Preis Kulturelle Bildung. Seit September 2021 ist Karolin Co-Leiterin der Ausbildungsprogramme bei bewegungs-art freiburg.

Seit 2013 arbeitet Fiona Combosch als freischaffende Künstlerin zwischen den Sparten Tanz, Performance und Musik. Aktuell ist sie in den Kollektiven »Die Soziale Gruppe« ─ ein Musik- und Theater Ensemble ─ und dem "Silent Cosmonauts Kollektiv" ─ ein Tanz- und Performance Ensemble ─ tätig. Als Komponistin und Produzentin kreierte sie Soundscapes sowie analoge Kompositionen für verschiedene Tanz-Kollektive sowie eine CD. Ein Teil ihrer künstlerischen Arbeit widmet sie Projekten der kulturellen Teilhabe mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen mit oder ohne Migrations- oder Fluchterfahrung. Brücken zu bauen, Musik oder Tanz ALLEN zugänglich zu machen ist für sie essenzieller Bestandteil und versteht sie als notwendigen Beitrag für die Gesellschaft von Morgen.