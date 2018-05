Spargel und Wein

Frische Marktprodukte, leckeres Streetfood, regionaler Wein und natürlich Livemusik machen das Summer-in-the-City-Feeling auf dem Heilbronner Marktplatz perfekt. Am Donnerstag, 24. Mai findet der dritte Heilbronner Abendmarkt in diesem Jahr statt. Von 16 bis 21 Uhr kann hier wieder gemütlich die Abendsonne in der Innenstadt genossen werden. In dieser Woche steht das königliche Gemüse im Mittelpunkt: Es gibt leckere Spargelgerichte.

Ein Mix aus Marktständen, Gastronomieangeboten und Livemusik macht den Donnerstagabend wieder zu dem Tag, an dem das Verweilen in der Innenstadt zum besonderen Genuss wird. Mit internationalem Streetfood, Snacks, Kaffee, Wein von den Jungwinzern Wein.Im.Puls – in dieser Woche vertreten durch die Weingüter Seybold und Schäfer-Heinrich – sowie Livemusik bis 21 Uhr kann der „Summer in the City“ kommen.

In dieser Woche können Besucher außerdem ihr Geschick in einem Segway-Parcour der Firma GötzMotion unter Beweis stellen und sich über weitere Freizeitangebote der Tourismus-Kooperation „Götz von Berlichingen Land“ informieren. Um die musikalische Begleitung der Veranstaltung kümmert sich das Sven Herberger Duo.

Mehr Infos rund um den Abendmarkt unter www.heilbronn-marketing.de.