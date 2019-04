× Erweitern Heilbronner Abendmarkt

"Summer in the City" - Nach dem shoppen in der Stadt bei einem guten Gläschen Wein noch die Abendsonne genießen? Das geht vom 2. Mai bis 25. Juli (außer an Feiertagen) immer donnerstags von 16 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz. Denn beim Heilbronner Abendmarkt gibt es neben Wein, Cocktails und regionalen Köstlichkeiten bis 21 Uhr stimmungsvolle Livemusik. Außerdem bietet eine kleine aber feine Auswahl an Ständen leckere Produkte an. Im Wechsel sorgen die Genossenschaftskellerei Heilbronn-Erlenbach-Weinsberg und die Jungwinzer von Wein.Im.Puls für Wein, Sekt und kühle Getränke.Am 2. Mai erhalten die Studenten, die im Rahmen der Erstwohnsitzkampagne ein Heilbronn-Fahrrad gewonnen haben, ihre trendigen Stadträder auf dem Heilbronner Abendmarkt.