Heilbronner Abendmarkt

Abendliches Marktvergnügen: Kulinarische Vielfalt trifft auf bunte Unterhaltung.

Regionale Wochenmarktprodukte, erfrischende Getränke, leckere Snacks und Musik – das bietet der Abendmarkt auf dem Marktplatz in Heilbronn. An drei Donnerstagen zeigt der Heilbronner Wochenmarkt, dass er Potenzial zum entspannten After-Work-Event bietet. Erleben Sie von 17 bis 21 Uhr einen unvergesslichen Sommerabend voller Genuss und Entspannung. Genießen Sie die Vielfalt an abwechslungsreichen Wein- und Bierständen sowie einem exquisiten Angebot an Wochenmarktprodukten. Für den perfekten Sound sorgen DJ Frank Nova und das mitreißende Duo Derzenbach & Fuchs.

Das preisgekrönte Jazz Duo Derzenbach & Fuchs verzaubert am 4. Juli mit kraftvollen Jazzbeats und bringt garantiert jeden Fuß zum Wippen.