Heilbronner Abendmarkt

Musik, Genuss und Erlebnis – das bietet der Abendmarkt auf dem Marktplatz. An vier Donnerstagen verwandeln der Heilbronner Wochenmarkt und lokale Wein- und Foodstände den Platz in eine entspannte After-Work-Oase.

Von 17 bis 21 Uhr kann man hier mit leckerem Essen und erfrischenden Getränk unter Sonnenschirmen und Palmen im Liegestuhl relaxt den Abend genießen. Für gute Laune und passende Stimmung mit Hits der 80er und 90er sorgen DJ Rocco am 11. und 25. Juni und DJ Richie de Bell am 9. und 23. Juli .

Freuen Sie sich auf eine entspannte Auszeit, leckeres Essen und Weine und Biere der Region – der perfekte Mix für Ihren Feierabend!

Neu in diesem Jahr dabei: Bioland Gärtnerei Umbach mit Hanf- und Gärtnereiprodukten, Tanz-Workshop (11.06. & 09.07.) der Tanzschule Wölbing, Fahrrad-Reparaturwerkstatt (25.06.) des ADFC und ein CD- und Plattenmarkt (11.06.).

Hier finden Sie alle Termine und Informationen zum Heilbronner Wochenmarkt.