Heilbronner Architekturgespräch

Arno Brandlhuber, Olaf Grawert, Jonas Janke und Roberta Jurčić haben das 2006 in Berlin gegründete Büro Brandlhuber+ 2021 als bplus.xyz (b+) neu ausgerichtet.

Das Büro versteht Architektur als einen offenen Prozess, betrachtet Gebäude als Teil größerer Systeme, die einen systemischen Ansatz erfordern, und sieht den gegebenen Rahmen bestehender Gebäude und Gesetze als aktives Gestaltungsmittel mit dem Potenzial zur Transformation. B+ zielt darauf ab, die in der bestehenden gebauten Umwelt verborgenen Möglichkeiten aufzudecken und zu aktivieren.

Als kollaboratives Architekturbüro arbeitet b+ an der Schnittstelle von Theorie und Praxis. Es ist Mitgründer von HouseEurope!, einer europäischen Initiative, die sich für einen grundlegenden Wertewandel im Bausektor einsetzt – sozial, ökologisch und ökonomisch.

Diese Veranstaltung ist als Fortbildung bei der Architektenkammer Baden-Württemberg anerkannt.

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