Heilbronner Architekturgespräche "Wie Bauen aus regionalem Holz Schule machen kann"

Heilbronner Architekturgespräche 2024 Neuland.

Die Heilbronner Architekturgespräche gehen 2024 der Frage nach, wie die aktuellen Herausforderungen impulsgebend für Innovationen werden, wie Planer*innen Neuland betreten und Strategien für die Zukunft entwickeln. Sie stellen dabei Modelle und Methoden vor, wie junge Absolvent*innen Büros gründen, wie sich Forschung und Praxis verbinden, wie sich aus Tradition Neues entwickelt lässt, offene Arbeitsformen gelebt und neue Geschäftsmodelle umgesetzt werden und wie zunehmende Erfahrung zu neuen Wegen beim Planen und Bauen führt.

Christopher Unger hat in Holzminden und Kassel Architektur studiert. Nach Mitarbeit in verschiedenen Büros, u. a. bei schneider+schumacher, Frankfurt/Main, und selbständiger Tätigkeit führt er gemeinsam mit Peter Ritter seit 2014 STUDIOBORNHEIM Unger Ritter Architekten. Nach einer beachtlichen Zahl von Wettbewerbserfolgen sind im Schwerpunkt öffentliche Bauten und Wohngebäude entstanden, vorwiegend Holz(hybrid)bauten. Das Büro hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise erhalten, zuletzt den Deutschen Holzbaupreis für das Rathaus in Hainburg. An der Hochschule Darmstadt hat Christopher Unger seit 2023 eine Vertretungsprofessur inne.

STUDIOBORNHEIM Unger Ritter Architekten Die 2024 fertiggestellte Grundschule in Bad Mergentheim ist eines der jüngsten Projekte des Büros. www.studiobornheim.de

Grundschule Bad Mergentheim, Kopernikusstraße 8, Bad Mergentheim

